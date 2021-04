La actriz Patricia Tamayo reveló que su esposo el también actor Jairo Camargo se encuentra aislado tras dar positivo para covid-19. Con fotografías publicadas en su cuenta de Instagram, Patricia mostró el proceso tras conocer el resultado de su esposo sobre el virus.

«Me asomo y lo miro, no puedo evitarlo. Ha sido duro saber que él es positivo pero más difícil no poder abrazarlo, ni pasarle alguito que necesite o ver una película juntos. Durísimo que no me pueda dar los ‘buenos días’ con besitos en mi espalda como cada mañana desde hace muchas mañanas.», expresó la esposa de Jairo Camargo.

Patricia Tamayo dejó ver que tiene «un cambuche» en la biblioteca «que será mi cuarto durante unos días y a Tulifuli que es un conejo rosado y delicioso para abrazar cuando Jairo no está, él me lo regaló cuando me fui para Medellín a rodar ‘El olvido que seremos'».

Esposa de Jairo Camargo informó que el actor tiene Covid-19: