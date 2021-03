Sofía Arias, hija del presentador del noticiero del Canal RCN Felipe Arias, le dedicó un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram. Las palabras que expresó Sofía conmovieron a los internautas.

Recordemos que desde el pasado 11 de marzo, Felipe Arias tuvo que ser hospitalizado de urgencias tras presentar un problema en su corazón. “No sabía cómo se sentía el dolor hasta apenas hace 3 días que he podido sentir tu sufrimiento. Siempre he sabido que la vida nos pone obstáculos a todos, pero alguien una vez me dijo que Dios no le da las batallas más duras a sus soldados más fuertes”, escribió su hija en el post.

La hija del presentador acompañó las emotivas palabras con dos fotos en las que se le ve abrazada a su padre. «Quiero poder tenerte muchos años más aquí conmigo para poder demostrarte lo mucho que te amo, y para que me sigas enseñando cómo levantarme cuando siento que no puedo más. Vamos papi yo se que tú puedes salir de esto, no te has rendido nunca a lo largo de tu vida (…)», expresó Sofía Arias.