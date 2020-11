FOTO: ¡Ya es negativa! Con emotivo mensaje, Jessica Cediel confirmó que superó el Covid-19

La modelo y presentadora Jessica Cediel confirmó a través de su cuenta de Instagram que ya es negativa para Covid-19, tras recibir los resultados de la prueba por parte del Departamento de Salud de La Florida en Estados Unidos.

Y es que hace un par de días la presentadora le contó a sus seguidores cómo fueron los angustiantes días que vivió por el virus, del que también se contagió su hermana Melissa; según Jessica: “Me dieron tres episodios de falta de oxigenación, se me cerraba la nariz, el pecho, y no me entraba aire. Es lo mas feo y lo más angustiante que he sentido en mi vida”, además dice que bajó de peso.

Pero, en las ultimas horas la modelo publicó una sensual foto en Instagram y escribió un mensaje en el que anunciaba que ya es negativa para Covid: “Resultado: NEGATIVA para Covid!. De la mano de DIOS CON LA VICTORIA!!. Otra batalla más ganada para mostrar la gloria de Dios!”, recalcó.

Asimismo, Cediel invita a todas las personas a que se cuiden y agradece por el amor y las oraciones que dice, le han brindado. “Gracias a todos los ángeles que Dios nos puso en el camino!”, aseveró.

