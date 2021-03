Taylor Swift recrimina a Netflix por chiste en «Ginny & Georgia» sobre su vida amorosa

Taylor Swift recriminó a la plataforma Netflix por un chiste sobre su pasado amoroso pronunciado en la serie «Ginny & Georgia», que calificó de «sexista».

«Hola ‘Ginny & Georgia’, el 2010 llamó y quiere que le devuelvan su broma vaga y profundamente sexista. ¿Qué tal si dejamos de degradar a las mujeres trabajadoras definiendo esta mierda como divertida?», publicó la artista en su perfil de Twitter, donde amasa 88 millones de seguidores.

En concreto, la autora de «Folklore» se refiere a un comentario en el que una de las protagonistas pregunta a la otra si ha terminado con su novio, tras lo que bromea: “¿Qué te importa? Pasas por los hombres más rápido que Taylor Swift».

La ironía no gustó a la cantante, que recordó que Netflix trabajó con ella en el documental «Miss Americana». «Este disfraz no te sienta bien», dijo a la plataforma antes de añadir un «Feliz Mes de la Mujer, supongo».

El asunto de los exnovios siempre ha molestado a Swift, quien en 2014 explicó el motivo por el que se enfadó cuando un periodista le preguntó cómo se sentía cuando la gente decía que solo cantaba sobre novios.

«Creo, francamente, que es un ángulo muy sexista. Nadie dice eso de Ed Sheeran. Nadie lo dice de Bruno Mars. Todos escriben canciones sobre sus ex», respondió.

Miles de seguidores de Swift, la artista superventas de la década, comenzaron a exigir disculpas a Netflix y a los guionistas de la serie inmediatamente después del mensaje de la cantante.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp

