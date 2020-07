Michael Sylvester Gardenzio Stallone cumple 74 años y los fanáticos de Rocky celebran.

Hoy es el día de Sylvester Stallone, el actor que en la década de los 70, saliera del anonimato con un guión que le valieron varios Oscars y Globo de Oro en 1976 con una actuación memorable que se convertiría en una saga que muchos admiran Rocky. Para los 80, First Blood la película conocida como “Rambo” marcó un salto internacional que fue asegurado con otras producciones como “Cobra“, “Over de Top” y “Tango & Cash“. ya en los 90, Cliffhanger (1993), El Especialista (1994), Judge Dredd (1995) y Daylight (1996) ratificaron que había mucho más de Stallone como actor, productor y guionista. La llegada del Siglo XXI, volvió a llevarlo a grandes hits de acción donde se hizo acompañar de todos los “demoledores” de la taquilla con los que compitió en el pasado para hacer “Los Indestructibles” y volver al papeles de dos de sus hits Rocky Balboa (Creed I-II) y John Rambo (Last Blood), “la última” pero de él todo se puede esperar.

Sylvester Stallone, hace parte de la cultura pop como el actor musculoso, que superó muchos obstáculos entre ellos una parálisis facial que venció para generar un legado en el que hoy nadie le quita el reconocimiento, llamándolo simplemente Sly. De los saludos más especiales, se encuentran los de sus ex socios de Planet Hollywwod, Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis compañeros en los Indestructibles.

Sylvester Stallone celebra 74 años

Frases de Sylvester Stallone 74 años