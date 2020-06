‘Stranger Things 4’: quién será el villano

Quién será el villano en Stranger Things 4, todo parece indicar que Hopper tiene la clave.

Desde que Netflix le apostó a Stranger Things, la historia en plataformas digitales que cambio el concepto al conectarse con los públicos. No solo por el guión sino por tener referentes como los 80, marcados por lo que se denomina la cultura pop donde la música, estilo de vida y entretenimiento fueron trascendentales manteniéndose vigentes por más de 30 años. Y es que desde el 2016, “Eleven“, interpretada por Millie Bobby Brown generó una adicción con su compañeros a tal punto que se volvieron culto en tan corto tiempo. Cabe destacar que los personajes de trama como Mike, Dustin, Will, Lucas y Richie se hicieron grandes a través de las dos primeras temporadas para luego dar paso a que Jim Hopper, jefe de policía de Hawkins, Indiana pasará de investigador a ser el misterioso personaje que en la temporada 4 sea el gran protagonista por su resurrección en el trailer.

David Harbour, quien lo interpreta no dio muchos avances en un reciente en vivo pero si despertó curiosidad, cuando expreso que en cada temporada vemos una parte diferente de él, y en la última fue un poco la de chiflado. Ahora lo que vendrá es una personalidad más oscura que será alternada con un par de geniales estrellas invitadas para este año.

David Harbour será el villano en Strager Things 4

The Duffer brothers on switching things up in #StrangerThings: “We treat each season as its own movie”

Click here to see more: https://t.co/PNmLFO2uMX#DeadlineContenders pic.twitter.com/qEGNxAgj0Y

