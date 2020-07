El Stand de los Besos 2 una historia juvenil tendrá tercera parte en el cine a través de plataformas.

Sin salas de cine, las plataformas digitales son las nuevas salas en casa. El Stand de los Besos 2, logró convertirse en la película más vista en el mundo dejando de nuevo demostrado que el público se aleja más de las salas, viviendo la experiencia cinematográfica en su sala, habitación o dispositivo móvil. Curioso es que la historia a la que los críticos no le daban chance, el público terminó aplaudiendo y Netflix su productora, no esperó unos meses anunciando que la historia de Elle (Joey King) y Noah (Jacob Elordi), tendrá una tercera parte con su amigo Lee (Joel Courtney) .

El Stand de los Besos, genera una incertidumbre como The Old Guard con Charlize Theron, que son películas que sin pasar a cine o mejor dicho a salas, baten records de visualización y generan millones de dólares para darles una continuidad. Se habla que The Kissing Booth / Stand de los Besos 3, ya está rodada y se hizo simultáneamente al estilo de Back To The Future, que en los 80 debido al éxito se rodó en dos sets y así no generar cambios en la fisonomía de los actores por lo que lució cercana. Habrá que esperar más detalles de los productores, que tienen felices a los fans como otras plataformas que siguen la misma línea cinematográfica. Si no hay salas, cine hay producido que estaba en fila y ante la pandemia ha logrado impactar a las audiencias. “El Cine como lo conocimos en marzo 2020 murió”, así lo sentenció el productor mexicano Alex García y el Stand de los Besos es la muestra.

Stand de los Besos tendrá una nueva parte

¡Es oficial! El stand de los besos 3 llega a Netflix en 2021. 😱 😍 pic.twitter.com/N7Bkaz8WL0 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 26, 2020

