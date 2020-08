Sofía Vergara no se victimiza y aclara un clip viral de cuando fue al show de Ellen DeGeneres

La actriz colombiana Sofía Vergara salió al paso sobre un video viral que en los últimos días ha dado pie a cientos de conjeturas sobre humor con tintes de racismo en el show de Ellen DeGeneres.

Por aquél entonces, Vergara disfrutaba las mieles de la fama con su personaje de ‘Gloria’ para Modern Family, show televisivo en el que interpretaba a una mujer latina con un acento bastante marcado.

Luego, Ellen también se ‘burló’ de las líneas que le dieron a Sofía cuando compartieron ambas en una publicidad para la marca coverGirl. Sin embargo, la colombiana zanjó la situación explicándole a la gente en las redes sociales que no fue víctima de ningún tipo de maltrato, pues todo el tiempo estuvo en la misma línea de su acompañante, pues se trató de dos comediantes haciendo su trabajo.

Two comedians having fun with each other to entertain. I was never a victim guys, I was always in on the joke. https://t.co/mjUjPNRHlb

— Sofia Vergara (@SofiaVergara) August 21, 2020