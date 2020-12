VIDEO: ¡Llegó a pensar que se iba a morir! Entre lágrimas, Silvestre Dangond contó más detalles sobre la delicada afección que le dio

Luego de conocerse que el cantante Silvestre Dangond tuvo que ser internado en una clínica debido a una úlcera cerca del intestino recto, contó más detalles de la delicada afección que sufrió e incluso llegó a pensar que se estaba despidiendo.

“El médico me dijo yo no entiendo usted como no le picó una peritonitis, yo no entiendo a usted por qué no le daba fiebre, yo no entiendo usted cómo brincaba, eso es algo sobrenatural. Cómo es que usted va a tener un hueco en el intestino recto, donde se le ve el músculo de la nalga lleno de pus y usted con esa infección no le daba ni fiebre; eso científicamente es algo imposible”, expresó el cantante.

Asimismo, Dangond confesó que se puso muy sentimental porque en algún momento pensó “será que yo me puedo estar despidiendo de mi gente”, por lo cual, dice que duró dos días muy tensionado y preocupado por su situación.

