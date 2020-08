Shakira y varios famosos no quiere a Trump

En temporada de Elecciones Presidencias USA, varias celebridades y artistas están en la contienda.

La barranquillera Shakira, incursionó en sus redes hablando de política y esta vez lo hizo contra Trump. Al igual que ella Sharon Stone, quien perdió a varios familiares por covid-19, arremetió a no votar por el. Susan Sarandon, también se sumó a que combatirá el odio de las políticas migratorias de actual presidente con amor, gestando un rechazo también. J.K Rowling, la escritora de Harry Potter, hizo comentarios contra el mandatario americano, originando quemas de sus libros y así se mueven los días de celebridades, quienes no pararán de hablar contra Donald Trump. Gremios de Hollywood de diferentes campos sumados a musicales como J Lo, hacen frente de batalla en las contiendas presidencias USA 2020 con sus pensamientos para que no sea reelegido el magnate que llegó a la Casa Blanca. Sus energías buscan que Biden, sea el que gane y una a todos con una norteamérica diferente.

Así es que Shakira entra en el selecto grupo del showbiz que en elecciones USA, se vuelven voceros y referentes para mover opinión electoral, mezclando celebridades, actores, presentadores, influencers y políticos que expresan dentro del marco de la constitución de los Estados Unidos, la libre opinión sin censuras: “Ser presidente no cambia quién eres; revela quién eres “, cita Shakira en Twitter acompañando video de Michelle que la ha vuelto viral en las últimas horas.

Donald Trump has shown that he is not the right person to lead the United States. Kindness and empathy must win this time – and it’s up to people of all ages to do their part: (1/2)

— Shakira (@shakira) August 20, 2020