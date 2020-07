La actriz y modelo Johana Fadul contó las secuelas que le quedaron en su cuerpo luego de perder a sus bebés, Antonella y Anabella, en el año 2015.

En sus estados de Instagram, Fadul le dijo a sus fans que “andaba en temas de citología porque, creo que ya he contado, que desde que yo tuve la pérdida de las bebés a mí no me volvió a llegar el periodo”.

Asimismo, detalló estar en procesos médicos para convertirse en padres. Recordemos que la modelo se encuentra casada con el presentador Juan Sebastián Quintero.

Al finalizar, Fadul anunció con humor: “estoy en un proceso si de pronto se le da la gana a la niña de funcionar normalmente”.

VIDEO: “El cielo está de fiesta”: Johanna Fadul conmemoró el lamentable aniversario de sus gemelas