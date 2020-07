Se metieron con John Wayne por racismo

Exposición John Wayne bajada por comentarios racistas en Estados Unidos.

Se venía venir, John Wayne, el mítico vaquero de Hollywood estaba en la mira de los movimientos afroamericanos y afines a la muerte de George Floyd, por algunos comentarios del pasado que aseguran fueron racistas. El hombre rudo de las películas del Oeste, al parecer en 1971 hizo unas afirmaciones que hablaban de “supremacía blanca” para la revista Playboy, las cuales se ventilaron de nuevo para que se hicieran peticiones desde el cambio del nombre del aeropuerto , que lleva su nombre hasta la de bajar la exposición en la Escuela de Cine y Artes Dramático de los Estados Unidos, la cual mostraba fotografías y audios de la historia del actor.

Este 10 de julio, las directivas de la Escuela, tomaron la decisión de eliminar en sus recorridos la exposición de John Wayne, mientras que la petición del cambio de nombre de un aeropuerto está más complicada porque hasta el actor que falleció en 1979, fue defendido por Donal Trump y otras celebridades que piden parar este tipo de licencias creativas que buscan borrar legados históricos.

John Wayne Exhibit to Be Removed at USC Following Protests Over Actor’s Racist Remarks https://t.co/T2PphtWEnk

