Santiago Cruz no va más en redes sociales

El cantante colombiano Santiago Cruz se mamó de la redes sociales y dijo adiós.

Santiago Cruz le dijo a sus 624.000 seguidores en instagram y otras redes que se va de las redes sociales, para mucho el mensaje fue claro: se mamó. La verdad es que el mismo cantante dio a entender que muchas de sus posiciones políticas y otros detalles no lo dejaban disfrutar momentos en paz. Ahora dedicará más tiempo a sus hijos y tomará un espacio para él.

Lea Paola Jara en la “Olla en redes” por sudaito de pollo

Santiago Cruz vive este incendio en redes desde el 2013, cuando en medio de la muerte de Diomedez Díaz, escribió en twitter : “Un abrazo a la familia de Doris Adriana Niño (…) Me solidarizo con una familia que vivió una tragedia por culpa de un irresponsable“. A lo que miles de seguidores le cayeron por el mismo y desde ese año, sus comentarios no musicales sino sociales eran criticados por los internautas. Cruz, cierra sus redes con el mensaje: ¡¡¡¡De cuando vengo yo, no de donde si no de cuando (como en Dark), hay una ciudad en ruinas!!!.

Chao Santiago Cruz