Rocky vuelve con todas sus películas a salas de cine

Los cines de los Estados Unidos están recurriendo a catálogo cinematográfico para atrapar audiencias.

El cierre de los cines en los Estados Unidos, ha generado que películas que fueron iconos como los Goonies, Beetlejuice, Cazafantasmas, Grease y otras que posibilitan en salas o autocines asistencia regresen. La saga de Rocky, creada gracias a un guión de Sylvester Stallone, en el papel de Rocky Balboa, regresa del 28 de agosto al 2 de septiembre en Teatros USA /Canadá. Películas que por orden de estreno son: Rocky, Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V y Rocky Balboa donde Stallone, peleó para dar lecciones de vida. Rocky fue la película que en 1977, ganaría el Oscar como Mejor Película y Guión, lo que le valió al artista un respetable puesto en Hollywood como actor y productor.

Ahora con este regreso de las 6 películas, que lograron millones de dólares en taquilla, Sylvester Stallone, ratificará el cariño del público no para generar millones pero si un buen número en cifras, mientras se recupera la confianza de los espectadores y apertura de salas debido al covid-19. La serie de Películas “Creed”, no está en este regreso ya que ese otro capítulo que aunque Stallone hace redención por su amigo Apollo Creed, el guión se centra en el hijo de su entrañable amigo quien falleció a manos de los puños de Iván Drago en Rocky IV. Como era de esperarse, fanáticos en Norteamérica, celebran esta programación en carteleras de cine como una maratón Hollywood del apodado “Semental Italiano”.

The event you’ve been training for is finally here! 💥🥊 The entire Rocky series is heading back into theaters August 28 – September 2. pic.twitter.com/9K2BJzzYxy

