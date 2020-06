La actriz Margot Robbie, estará en Piratas del Caribe una nueva película Disney.

El portal especializado de cine, Deadline, confirma que Margot Robbie ha sido incluida en Piratas del Caribe con un nuevo acuerdo en una historia que no tendrá que ver con las anteriores partes de Johnny Depp y será un nuevo comienzo que podría ir a los orígenes del personaje para crear un nueva saga. Todo parece indicar, que los creadores y ganadores de varios premios por la Serie Chernobyl, estarían al frente de la película son ellos Craig Mazin y Ted Elliott, quienes co-escribieron las primeras cuatro películas de Pirates Of The Caribbean, creando una historia para una nueva película. Inicialmente, se hablaba que Piratas del Caribe, estaría en manos de Rhett Reese y Paul Wernick, los guionistas de Deadpool que fueron contratados originalmente para escribir el guión para una sexta entrega pero se retiraron a principios del 2020, esperando que Depp volviera como Jack Sparrow.

Con los titulares que “Margot Robbie en Piratas del Caribe“, los cables y el showbiz Hollywwod han hecho muchas conjeturas si la actriz es la indicada después del fracaso de Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, para meterse en la franquicia que ha ganado $4.5 billones de dólares de la mano del productor Jerry Bruckheimer, creador de Flashdance, Bad Boys, Top Gun, Armageddon, Tesoro Nacional y Berverly Hills Cop entre otros hits cinematográficos.

Margot Robbie a los inicios de Piratas del Caribe

Deadline confirma a Margot Robbie en Piratas del Caribe