Rihanna ‘no va más’ en la música

Las redes sociales confirman que Rihanna, no va más.

Aún es un misterio lo que le sucede a Rihanna, que para algunos no va más debido a que “no se encuentra inspirada” como hace un tiempo atrás, por lo que decidió suspender su carrera indefinidamente esperando volver a tener la chispa. Robyn Rihanna Fenty, simplemente Rihanna, ha dejado de alimentar sus redes sociales con temas asociados a música y otros espacios como empresaria, diseñadora de moda, actriz, escritora y filántropa barbadense de donde es originaria. La noticia, tiene tristes a sus fans pero algunas de sus fieles seguidores, mantienen un contacto a través de sus productos cosméticos.

Rihanna no va más; pero con las etiquetas #rihannaforever, #robynrihannafenty, #rihannadiamonds, #rihannastyle, #robynfenty, #rihannafenty, #navyrdie, #rihannafan, #rihannarobynfenty y #rihannasnapchat pueden encontrar noticias de sus fanáticos quienes no se resignan al silencio de la artista.

Huge thank you to my brother @RorreyFenty for spearheading this project and to @jack’s #StartSmall foundation for always supporting the @ClaraLionelFdn !

💛✊🏿🇧🇧 pic.twitter.com/kAMTnbfC1c

— Rihanna (@rihanna) July 9, 2020