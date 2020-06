“Qué afortunado eres”, Ricky Martin a la confesión de homosexualidad de Pablo Alborán

Ricky Martin no dejó pasar la ocasión para comentar el post con el que Pablo Alborán confesó que es homosexual.

El boricua, amigo de años del cantante español, quiso felicitarlo por su decisión de hablar abiertamente de sus preferencias en la vida sentimental.

En un mensaje, Ricky dijo “bravo, hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Qué afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este video. Qué feliz me siento por tí. A vivir sin miedos, Pablo. Te lo mereces”.

Ambos cantantes ya han grabado juntos y hasta viajado, se recuerda entonces una foto en las que los asociaron sentimentalmente, pero ellos dijeron que estaban trabajando en proyectos similares.

Ricky Martin a Pablo Alborán