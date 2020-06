El cantante puertorriqueño Ricky Martin habló sobre el racismo durante una entrevista con el periodista Enrique Santos, con quien estuvo hablando sobre el temor que siente en este momento por vivir en Estados Unidos.

Ricky aseguró sufre debido a su condición sexual y por ser inmigrante en el país norteamericano.

“Mira yo soy un hombre latino homosexual, casado con un hombre árabe, viviendo los Estados Unidos yo soy una amenaza para esta gente por donde lo veas, yo vivo esto todos los días”.

Además, dijo que le ha hablado a sus hijos sobre el racismo de la mejor manera para educarlos desde casa.

“Hay que hablar del amor y hay que enseñar el amor y nosotros no importa a quién ames, no importa de dónde vengas, no importa tu estatus social, tu color de piel, es que me enferma tener que estar hablando de esto. Yo como padre lo único que puedo hacer hoy, es romper esa cadena, romper ese eslabón, basta la hipocresía”.

