Retos cinematográficos para fanáticos

En tiempos de Covi-19, las redes están inundadas de retos y hay uno solo para cinéfilos.

A pesar que el cine tiene sus puertas cerradas, se han vuelto varias imágenes e ilustraciones virales donde la idea descubrir el mayor número de título de películas que están escondidas en cada una de ellas. Este reto creado en los Estados Unidos, ha servido para que clásicos del cine puedan ser vistos por las nuevas generaciones a través de plataformas y canales de cable operadores como TMC, HBO, Universal TV, Fox, Cinemax y TNT entre otros quienes en las últimas semanas han programado un catálogo de películas desde los 80 hasta el presente.

Esta programación ha servido para ver de nuevo títulos como “Gonnies“, “Back To The Future“, “La Bella y la Bestia“, “El Rey León“, “Lalaland“, “El Padrino“, “Superman“, “Iron Man“, “Flashdance” y “Top Gun” entre otras más recientes. Fanáticos comentan que “Pop Corn Garaje” fue el primero con 66 título ocultos con una imagen similar a la que compartimos en esta nota. La mecánica es simple, tienes 30 segundos para descubrir el mayor número de películas, mencionarlas en inglés y no en español.