La película “El olvido que seremos” inspirada en la vida de Héctor Abad Gómez, médico que estuvo en desacuerdo con la injusticia social, será la que representará a Colombia en los Premios Óscar.

A través de sus redes sociales, la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer que la película seleccionada por Colombia para representar al país en los Premios Oscar 2021 de The Academy of Motion Pictures, Arts and Science, fue “El olvido que seremos” del director Fernando Trueba, producida por Dago García Producciones.

Lea también: J Balvin presume de tener más nominaciones a los premios Latin Grammy que nadie en un año

La cinta fue seleccionado mediante votación, para representar al país en la categoría Mejor Película en Lengua Extranjera en la ceremonia más importante del cine.