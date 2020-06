¿Sí hubo cachos? Jessi Uribe confesó desde cuando sale con Paola Jara

Una de las relaciones más polémicas de la farándula colombiana es la de los cantantes Jessi Uribe y Paola Jara, pues muchos creen que el artista de canciones como Alguien me gusta, le fue infiel a su exesposa para quedarse con la también cantante de música popular.

Sin embargo, Uribe le salió a las críticas y sostuvo que siempre fueron amigos, sin embargo, fue apenas hasta finales del año pasado cuando él y Jara decidieron dar el siguiente paso y formalizar la relación: “En octubre-noviembre ya dijimos: ‘Bueno, este corazoncito es tuyo, tuyo, y ese es mío, mío”, aseguró Jessi Uribe.

Jessi Uribe confirmó que no hubo cachos

“Hablan muchas cosas. Lo que pasa es que hay un video en el cual salgo con Pao, tomándonos una cerveza. Eso fue en Cartagena, antes [de ser novios]; estábamos haciendo promoción de ‘Cómo si nada’. Éramos amigos, pero no pasaba absolutamente nada. Mi Dios sabe que las cosas son así. Luego, cuando salió todo, cuando me separé, y ya cuando estábamos con Pao empezaron a subir esos videos viejos diciendo que estábamos desde antes, que nos estábamos burlando de la persona con la que yo estaba. Las cosas no son así”, contó el cantante, quien se ha mostrado molesto por la cantidad de chismes inventados.

También aprovechó para defender a Jara, y aseguró que siempre le echan la culpa a ella, pero se la podrían echar a cualquiera:” La persona que hubiera llegado, iba a ser culpa de ella y la verdad no es culpa de nadie, yo fui el que me fui y nunca he abandonado a mis hijos y sigo cumpliendo en todo con ellos”, agregó.