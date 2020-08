Atención nostálgicos, la serie de televisión de los 80, “Quién manda a quién”, regresa en una versión especial.

Posiblemente el nombre de ‘Who’s the boss’ o su traducción en Latinoamérica como “Quién manda a quién“, no signifique nada para algunos, pero si hablamos de Tony Danza es posible porque la serie que estrenó en Latinoamérica en año 1984 y duró cocho temporadas hasta 1192, regresará con una nueva historia. Sin volvemos al pasado, les refrescamos que el guión giraba en torno a Tony Micelli (Tony Danza), un viudo de ascendencia italiana que junto a su hija Samantha llega a trabajar como “ama de llaves” a la casa de Angela, de quien se enamora. Mona, la mamá de la jefe, entre otros personajes hacían que el futuro de Micelli (Macelli), estuviera destinado a unirse a la pareja.

Lea Ellen DeGeneres ofrece disculpas

Los protagonistas Danza y su hija representada por Alyssa Milano que en ese entonces comenzó de 11 años, hoy con 47 años, volverán para un spin off donde se hablará de ella ya casada y sus problemas como madre de familia donde su papá estaría acompañándola. El proyecto que al parecer estaría en manos de Sony Pictures Televisión, no habla si Judith Light (Ángela) o Danny Pintauro (Jonathan), estarán incluidos. Un personaje muy querido que no volverá es Katherine Helmond (Mona), quien falleció el año anterior.

Regresa “quién manda a quién”con Tony Danza