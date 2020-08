VideoMatch, el popular programa argentino que conducía Marcelo Tinelli, podría volver por iniciativa del presentador.

El programa que se emitió entre 1999 al 2014, VideoMatch en la televisión argentina, que contaba actuaciones humorísticas con personajes famosos y musicales en vivo además de la sección “el Peor día de tu vida“, estaría de vuelta al menos en instagram, de acuerdo a una encuesta de Marcelo Tinelli, su presentador. La iniciativa ha cobrado fuerza con más de 68 mil me gusta y miles de comentarios, que animan al showman a que lo reviva con el apoyo de sus fanáticos.

No contento con el post, el ahora presidente de San Lorenzo de Almagro, hizo una historia en instagram de gran convocatoria con las palabras: “¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Les quería contar una cosa. Tengo muchas ganas de volver a hacer humor con el equipo original de VideoMatch, ShowMatch. Convocarlos y hacer un programita, por ahí (quizás) por Instagram. ¿Cómo lo ven? Es una idea que se me ocurre. No sé, díganme qué sienten”, consultó nuevamente. Ahora la pelota está en manos de esos argentinos y millones de seguidores de latinoamericanos que compartían los video locos de pegas que en Colombia, hizo que surgiera una similitud con el espacio “No me lo cambie”, dirigido por Hernán Orjuela.

Ya falta poco! Vuelve el humor, vuelve @showmatch Marcelo Tinelli (@marcelotinelli) el 16 Jun, 2020