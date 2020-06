Video: La promesa incumplida de Diomedes por la que le habría dado una maldición a sus hijos

Luego de su muerte, Diomedes Díaz no ha dejado de dar de qué hablar. Producto de eso fue una nueva publicación de la revista Vea, en la que indican que el cantante vallenato habría dejado una maldición sobre sus hijos, todo producto de una promesa incumplida.

Sobre esta situación, la revista detalló que la muerte de Martín Elías y Moisés se debe a que el ‘Cacique de la junta’ no le construyó a la Virgen del Carmen una iglesia que le prometió en Valledupar, y según ellos, por eso la familia carga con esa maldición.

También fueron más allá, y contaron que las víctimas habían sido ellos dos, porque, según algunas personas, fueron los únicos que Diomedes encomendó ante Dios y la Virgen. También existe la teoría de que cada tres años moriría uno de sus hijos, y ese es justo el tiempo de diferencia entre Martín Elías y Moíses.

Hija de Diomedes le quita escepticismo a la maldición

Sobre este tema, Kelly Elvira Díaz, hija del difunto cantante vallenato, indicó que es solo un mito de la gente y que no necesariamente esto deba pasar más seguido.

“Dios no es castigador, él no nos va a castigar por algo que no hemos hecho. La Virgen está llena de virtudes”, sostuvo.

Le puede interesar: ¡O le bajan al consumo, o se los quitan! Podrían cortar el agua en barrios de Belén por alto consumo

Todo habría ocurrido en 1998, cuando Diomedes le pidió a la virgen en una canción que ” si me para de aquí le hago una iglesia en el Valle”, haciendo referencia a la enfermedad que padecía, que no le permitía caminar.

Él se recuperó de la enfermedad, y continuó cantándole a la Virgen, pero nunca le construyó la iglesia, por lo que de allí partiría la teoría de la maldición.

Ante este panorama, la familia sí construirá la iglesia, pero no por miedo a morir: “No la vamos a hacer porque estemos asustados, sino por cumplir su deseo. Además, es una bonita obra”, sostuvo su hija.

Esta es la canción en la que el artista le dio la promesa a la Virgen: