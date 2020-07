‘Project Power’ lo nuevo de Netflix

Imparable así está Netflix con producciones cinematográficas.

Después de anunciar que se quedaba con Bob Esponja “Al Rescate“, la plataforma Netflix, sigue dando las mejores noticias en cuanto a estrenos sin pasar por las salas de cine y convertir los hogares en una. Se trata de Project Power, que incoropra a los actores Jamie Foxx y Joseph Gordon-Levitt en una historia de superhéroes con poderes a través de una cápsula en el que uno de ellos busca a su hija. Muchos ya vaticinan que el guión que se desarrolla en la ciudad de Nueva Orleans, donde los rumores de una misteriosa pastilla brinda poderes por cinco minutos a quien la consuma, comienzan a correr por las calles se convierta en una saga ya que le ven el potencial éxito.

Project Power, llegará el próximo 14 de agosto, consolidando a Netflix como la Sala de Cine más impactante de cintas de acción en lo que va del 2020, con el paso de Misión Rescate protagonizada por Chris Hemsworth y The Old Guard con Charlize Theron, logrando record de visualización a nivel mundial con la versión live action del comic del argentino Leandro Fernández. De ambas producciones se habla de una segunda parte.

Thanks @EW for letting me run around my backyard with a camera. My kids are now expert lighting designers, so long as sparklers are involved. #TheOldGuard pic.twitter.com/Hm6n8hPRKY

— Charlize Theron (@CharlizeAfrica) July 8, 2020