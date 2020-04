Por su escándalo sexual, esa sería la razón por la que Ricky Martin sacó a Ozuna de su nuevo tema ‘Tiburones’

Luego de que saliera a la luz pública la canción de Ricky Martin titulada ‘Tiburones’ en compañía de Farruko, se conoció una confesión del reguetonero Ozuna en la que decía que inicialmente había estado en la grabación de ese nuevo tema y contó la posible razón por la que lo sacaron de ella.

“Voy a ser sincero, yo no soy un tipo de disfrazar las cosas. Yo había hecho la canción de ‘Tiburón’, la original Tiburón era conmigo no sé qué pasó”, le expresó Ozuna al locutor puertorriqueño Jorge Pabón Molusco.

En entrevista con el periodista, Ozuna detalló que la posible razón por la que lo sacarían de la canción sería por el escándalo en el que se vio involucrado en el 2019, tras el fallecimiento del rapero Kevin Fret.

“No sé si fue que cambió de perspectiva, cambió de impresión conmigo dijo, ‘ah, este no es el Ozuna que yo conozco’. Me sentí así de cómo me veían los ojos de a lo mejor de un Ricky, de su manejo, de su estructura, de cómo me veían los ojos después de las situaciones que yo tuve”, le expresó Juan Carlos Ozuna Rosado al periodista.

A pesar de lo sucedido con la canción Ozuna dice no tener rencor hacia Ricky Martin y que lo seguirá admirando por sus trabajos musicales.