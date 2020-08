Con un video en sus redes sociales, Hanny Vizcaíno, la pequeña actriz de Pa’ querete denuncia a su EPS Salud Total.

En jaque, así dejó la pequeña Hanny Vizcaíno, a la EPS Salud Total, al denunciar que desde el mes de junio que sufre malestares no la atienden y a pesar de llamadas no ha obtenido respuesta. “Estoy muy triste llevo desde el 22 de junio enferma, me duele la garganta, me duele la cabeza, y le pido a Salud Total que me regale una cita, por favor, y no ha tenido la amabilidad de darme una. Les pedimos una teleconsulta, a mi mamá la dejan esperando en el teléfono y le cuelgan”. Un mensaje que se ha vuelto viral y es que antes de Marzo, ella era la actriz revelación de la novela del momento que debió parar al no tener capítulos grabados.

Hanny Vizcaíno, con su video ya a justó más de 85 mil visualizaciones y su mensaje sentencia algo especial: “Este no es el momento de darle la espalda a los niños“. Además deja un sentido llamado a Claudia López y el presidente Ivan Duque: ¿Si eso es conmigo, cómo será con una persona del común? Señora alcaldesa y señor presidente, no es para que lo tomen a mal, pero en serio me duele mucho eso. Le hacen esto a una persona que realmente lo necesita, porque soy una menor de edad. Tengo una faringitis y no son capaces de darme una cita. Jalándole las orejas también a Salud Total en su video denuncia.

Salud Total comunicado a la opinión pública

Boletín de prensa Salud Total EPS-S Agosto 05 de 2020 actriz menor de edad