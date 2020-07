Lo sé todo pelea en vivo

Los televidentes de “Lo Sé Todo” del Canal UNO vivieron pelea en vivo.

Elianis Garrido, no aguantó en el set del programa de chismes y farándula edición colombiana: Lo Sé Todo. En vivo, la ex participante de Protagonista de Novelas, no soportó que Ariel Osorio, le recordará en vivo sus disputas con Óscar Naranjo, ante algunas declaraciones sobre la “mechionada” que vivieron al interior de la Casa Estudio. Con solo tocar el tema, la discusión tuvo puntos de calor cuando Garrido le dijo: “No me parece chévere que me encueres (expongas)”, a lo Ariel, negó estar haciéndolo, pero ella aseguró estar sintiéndose así; y él se escudó en su labor periodística para querer conocer su versión de los hechos: ahí fue la de Troya y pleque pleque como dirían los colegas de la Red.

Lo sé todo pasó ese día a un set de pelea en vivo, Elianis abandonó el set “si yo trajera a Óscar Naranjo podríamos hacer un programa ‘face to face’ (cara a cara)?”, le cuestionó Ariel a Elianis, quien inmediatamente despejó la duda: “Podrías hacerlo, claro que sí, yo no tengo ningún problema; así como yo también podría invitar a tu expareja aquí al set y tu deberías entonces aceptar la situación, porque he respetado tu vida privada”. El pleque pleque y pelea en vivo llegó al punto en que Osorio, le recordó que él no se hizo famoso por ningún escándalo, ofreciendo disculpas a los televidentes, y ahí fue que la también bailarina decidió abandonar el set. Los comentarios redes no se hicieron esperar y hasta la Negra Candela “Graciela Torres” afirmo que: “esa situación que se vivió en el programa sucede cuando las personas trabajan en una profesión sin previa formación académica“.

