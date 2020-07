Patrick Stewart cumple 80 años

80 años cumple este 17 de julio, el Capitán Jean Luc Picard (Star Trek Nueva Generación) y Profesor Charles Xavier ( Líder X Men).

Fanáticos y celebridades, celebran este día el cumpleaños 80 de Patrick Stewart, quien en la década de los 90, se quedó en el corazón de los fanáticos de Viaje a las Estrellas . Hace 20 años, con muchas dudas según Stewart, aceptó el reto de X Men, lo le veía un futuro por una razón: no quería estar durante toda la película sentado en una silla de ruedas. Pero pudo más las ganas de los seguidores Marvel Studios, que hoy lo consideran como Charles Xavier más cercano a los comics en las versiones live action.

Patrick Stewart, seguramente recibirá un beso de felicitación de Ian McKellen como lo tiene acostumbrado en la boca, demostrando una amistad verdadera sin limitaciones porque ha reconocido que lo lleva en el corazón. Precisamente, McKellen al salir del closet, recibió el apoyo de su amigo y los dos se han divertido hasta con un posible matrimonio, Magneto y Xavier propuesta que le hizo en broma. En la Premiere de Star Treck Picard, se besaron y se convirtieron en tendencia en redes. Otra fan de Patrick es la esposa de Messi y el propio jugador quienes protagonizaron un encuentro emotivo cuando el primero, quería conocer al segundo pero la cosa fue orquestada por sus esposas fans de ambos.

#MrHolmes opens Friday in UK. Look who showed up to the premiere in London! http://t.co/tW25dnzh1n pic.twitter.com/DZI4LXZvrb

— Ian McKellen (@IanMcKellen) June 14, 2015