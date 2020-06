Reconociendo el error, el grupo Pasabordo pide perdón a las mujeres de Colombia.

Lo que estaba listo a ser un éxito y una canción de lanzamiento, se convirtió en un “ruido” y ola que el grupo Pasabordo no vio que se iba a devolver por parte de sus fans. Basados en la expresión “voy a la Luna o voy a Marte“, que al unir la dedicación se genera la palabra “Amarte“, Gabo y Jhonatan, crearon un tema cuyo título era “Marte“. La vuelta se les complicó cuando en uno de los apartes de la letra decía: Pégame, pégame, pégame, pero no me dejes. Ahí se armó la de troya con múltiples mensajes de las fans y otros seguidores, quienes no dudaron en pedirles una explicación. Fue “un fin de semana duro” para ellos, que a la final tomaron una decisión con un mensaje ofreciendo disculpas y pidiendo perdón que resume lo vivido: “Hemos decidido eliminar la canción de todas las plataformas musicales y, además, eliminarla de nuestro repertorio, somos conscientes de que la decisión tomada fue errada, le pedimos disculpas a las personas que se sintieron ofendidas con la canción”. El mensaje en el instagram de Jhonatan es diciente y muestra la tristeza por lo sucedido.

De acuerdo a su manager, los muchachos y han reflexionado, “la idea es seguir adelante más tranquilos y manteniendo el ánimo arriba“. A Pasabordo hay que abonarle muchos éxitos, que están en el corazón de sus fans en Colombia y el mundo donde las mujeres son su fuente de inspiración.

En el Instagram de Jhonatan resume la tristeza de lo sucedido

En redes Pasabordo borrón y a seguir adelante

Algunas fans de Pasabordo les pidieron explicaciones