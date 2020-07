La cantante de música popular Paola Jara se cansó de que la critican, según algunos seguidores, la artista “solamente con maquillaje se ve linda”.

Luego de hacer su rutina de ejercicio, la artista aprovechó para dejar sin argumentos a aquellos que la critican por su rostro. Sin una gota de maquillaje salió en el video publicado en sus estados de Instagram.

“Así luzco sin nada. Hay unas pecas y lunares que obviamente no se me van a quitar con nada, y hay otras que si han mejorado muchísimo, así estoy sin nada, para las que están atacadas que porque no muestro mi piel”, expresó la artista en el video.

Y recalcó que “todas cambiamos con y sin maquillaje. Amo el maquillaje, me gusta, pero también me gusto así. De hecho casi toda la semana, si no tengo cosas de trabajo que hacer me la paso así”.

Paola Jara mostró su rostro sin maquillaje:

