Paola Jara ahora línea deportiva

La cantante Paola Jara, incursiona en el modelaje deportivo y renueva su marca de ropa.

Como PJFitwear, la cantante Paola Jara, compartió la nueva línea de ropa deportiva que ahora impulsará su marca que anteriormente rts de ropa casual. La aventura como empresaria de moda, comenzó en agosto del 2019, según las redes sociales y lo que eran faldas en curo, blusas, jeans, corpiños y otras prendas mostraban que Jara, se vestía con propio estilo.

La compañera sentimental de Jessi Uribe, compartió la sección fotográfica con algunos de los diseños de PJFitwear y celebró que la modelo Daniela Medina, la acompañe en esta aventura. En el detrás de cámaras, se puede ver que tendrá tallas grandes ahora con el concepto de mujeres plus size. Jara, sumará accesorios y otras sorpresas con el slogan “Be proud of who are you are” /”Estamos orgullosas de quien eres”. Solo falta si más adelante, lanzará una línea con los estilos Jessi Uribe para complementar ropa masculina en su nuevo emprendimiento.