Paola Jara confiesa que “ha partido corazones”

En vivo de promoción de la canción de guaracha con Marcela Reyes, Paola Jara confesó que ha roto corazones.

En la campaña promocional del video colaboración de Paola Jara con Marcela Reyes, al son de unos traguitos y entradas en confianza, la cantante le sacó una revelación sobre temas de amor sobre y cómo ha sido su vida sentimental. Entre varios minutos que duró la conversación ambas jugaron a descubrir quién es la actual pareja de Reyes que al parecer es un artista Urbano pues “sus gustos musicales son la Guaracha y lo Urbano” con la inicial de quien le gusta empieza “Z”. Pero el momento de la pregunta “Pao has roto un corazón alguna vez”, Jara la pareja de Jessi Uribe fue sincera: “yo me imagino que si pero honestamente no con gusto”.

Para Paola Jara, seguramente ha roto corazones y le ha dado “dolorcito a alguien” pero no por gusto y ante la pregunta si alguna vez ha seguido la premisa de “un clavo saca otro clavo“, ella aseveró que planeado no pero “si ha empatado una relación con otra” muy rápido. En sus propias palabras “cosas que no se buscan ni se planean, simplemente pasan”. Reconociendo que ha tenido “tusas” por la inexperiencia donde alguna vez pensó que la vida se le iba a acabar. La pareja de Jessi Uribe, salió bien librada de esta charla que busca promocionar su tema en un género nuevo para Jara y cercano a la Dj que vive de sus toques musicales.