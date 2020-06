Osama Bin Laden se coló en partido de fútbol inglés.

No es broma, el Covid ha logrado que Osama Bin Laden regrese de la tumba para estar presente en un partido de la Liga Inglesa, al estilo dummie fotográfico en el puesto de los aficionados. La noticia hubiera pasado desapercibida, debido a que los encuentros a puerta cerrada por el virus, transmitidos por TV no se alcanzan a ver las gradas del estadio que se supone deberían estar vacías. Para sorpresa, un fan seguidor del Leeds United, alertó en sus redes que al lado de la foto que le corresponde como espectador se encontraba la del finado Osama, quien le generó inquietud. En esta oportunidad, la estrategia del club, que había lanzado para que los aficionados enviaran una foto suya o de seres queridos, falló al colarse en las gradas Laden.

La burla en redes ya es tendencia deportiva, a pesar que el Leeds, advirtió que el dummie fotografía ya fue retirado al percatarse del error publicitario que un ojo de águila percibió a través de la transmisión televisiva desde desde Estadio Elland Road.

Leeds fan requested a picture of Osama Bin Laden to be put on his seat at Elland Road and the club did it pic.twitter.com/iN9okZFMMw

— ⚽ Simon BRFC Hopkins ⚽ (@HopkinsBRFC) June 24, 2020