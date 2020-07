Nieto de Elvis Presley se suicida

Conmoción en el mundo del entretenimiento por suicidio de nieto de Elvis, hijo de Lisa Marie Presley.

Benjamin Keough, nieto de Elvis Presley, tomó el camino de suicidio dejando devastada a su madre Lisa Marie y hermanos. “Ella está completamente desconsolada, inconsolable y más que devastada, pero trata de mantenerse fuerte por sus gemelos de 11 años y su hija mayor Riley, quien adoraba a su hermano. Él era el amor de su vida “, dijo en un comunicado su manager, Roger Widynowski quien compartió a varios medios internacionales el pesar por el deceso del joven de tan solo 27 años.

El Nieto de Elvis, murió en Calabasas, California a causa fue una herida de bala autoinfligida. La hermana de Benjamin Keough es la actriz Riley Keough, mientras que su padre es el músico Danny Keough, de quien también heredó como su abuelo el talento musical. Informaciones confiables, también hablan que Benjamin Keough había hecho un contrato con Universal Music por $ 5 millones de dólares, pero al parecer no se ha lanzado ningún trabajo musical de ese acuerdo hasta el momento y no se sabe si seguirá vigente o si en los archivos de la disquera, tenían algún demo en producción. Cuentan que el nieto de Presley, mantuvo un bajo perfil y tenía una cuenta privada en instagram. Su padre, fue el esposo que le siguió cuando su mamá estuvo casada con Michael Jackson, a los 20 días después del divorcio, luego le siguió Nicolas Cage por 108 días y el último matrimonio fue con el músico Michael Lockwood, con quien tuvo gemelas terminando en divorció en 2016.

Lisa Marie Presley said she was “heartbroken, inconsolable and beyond devastated” over the death of her son Benjamin Keough https://t.co/5zs2QRYtMx

— Variety (@Variety) July 13, 2020