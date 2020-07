A través de su cuenta de Instagram, la rapera Nicki Minaj anunció su embarazo con varias fotografías en las que se le vio una gran panza. La artista dio a conocer el nombre que le pondría al bebé que viene en camino, fruto del amor con su esposo Kenneth Petty.

Con cuatro fotografías en las que luce un color de cabello diferente, posó muy orgullosa de su barriguita de embaraza. Una de las postales fue acompañada con este escrito: “Onika Tanya Maraj-Petty 10 • 21 • 19”.

En otra de la imágenes le agradece a sus fans y allegados por los buenos deseos: “Love. Marriage. Baby carriage. Overflowing with excitement & gratitude. Thank you all for the well wishes”.

Así anunció Nicki Minaj que está embarazada:

