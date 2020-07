Netflix el papá de los Premios Emmys 2020

Los Premios Emmys 2020, consagran a Netflix como el rey de las series y programas.

Los denominados Oscars de la Televisión, The Emmys, anunciaron los nominados a la edición número 72, donde la plataforma Netflix, se llevó el liderato con 160 nominaciones, seguida de HBO 107, NBC TV 47, ABC 36 y Fox con 33. El balance, la plataforma es la líder en series y logra para muchos darle una cachetada porque a pesar que la gala premia a lo mejor de la televisión, las plataformas tienen dominada la atención para ver series que podrían estar en un canal además muchas de ellas, saltan después a Netflix, obteniendo más atención que cuando estaban en señal abierta.

En resumen Watchmen, el drama de HBO inspirado en la serie de cómics de Alan Moore, obtuvo la mayor cantidad de nominaciones entre los programas individuales, con 26, de acuerdo a la Academia Internacional de Artes y Ciencias de Televisión. “La maravillosa señora Maisel”, en Prime Video, de Amazon.com Inc., tuvo 20, mientras que “Succession”, de HBO, y “Ozark”, de Netflix, empataron con 18. Al final sumando actores, guiones, categorías técnicas y otras Netflix es el “papa” de todas. Vaticinando, lo que el productor mexicano, Alex García, apunta que un iceberg (Netflix) le dio a la punta del Titanic (Cine y la Televisión) y no vieron lo que generarían las plataformas con usuarios y dinero para crear historias que atrapan sin pasar por el cine o la televisión. Otra que dio una sorpresa fue Disney+ conocida como Disney Plus, con la serie “The Mandalorian”, historia que se desprende de la Saga Star Wars de 1977, recibió 15 nominaciones.

Mejor Serie Dramática

“Better Call Saul”

“The Crown”

“The Handmaid’s Tale”

“Killing Eve”

“The Mandalorian”

“Ozark”

“Stranger Things”

“Succession”

Mejor Comedia