Negro el nuevo color de J Balvin, completa la paleta de colores musicales.

Después de “Azul“, “Rosa“, “Verde“, “Rojo“, “Amarillo“, “Gris“, además, de sus dos sencillos en llegar a la posición #1 en el chart de Latin Airplay de Billboard “Morado” y “Blanco“, J Balvin comparte el nuevo video y single de su álbum ‘Colors’, el cual ya es disco platino certificado por la RIAA titulado “Negro“. El video dirigido por Colin Tilley, vuelve a impactar al presentar a J Balvin en medio de un universo apocalíptico aterrorizado por un T-Rex al estilo de Jurassic Park.

Los últimos días han sido bastante agitados para Balvin, uno de ellos casi “Negro” cuando por una interpretación de palabras no le perdonaron que hiciera comentarios sobre el trabajo de colaboraciones de Shakira. Pese a esto, su presentación en el concierto Global Goal: Unite for Our Future junto a la barranquillera, Justin Bieber y Miley Cyrus entre otros se destacó por la realidad aumentada con efectos 3D al cantar “Que Calor” & “Mi Gente” con una clara referencia a Colombia. Negro que hace parte de Colores, el álbum que ya alcanzó más de 2.6 billones de reproducciones combinadas en las plataformas digitales a nivel mundial, y ha logrado más de un billón de visitas combinadas en YouTube.

Negro el nuevo color de Balvin



