Reportan la desaparición de la actriz de ‘Glee’ Naya Rivera en un lago de California

La oficina del sheriff de Ventura en California confirmó que buscan a Naya Rivera en el lago Piru como “posible víctima de un ahogamiento”.

La actriz, que interpretó a Santana en la serie, había alquilado un bote con su hijo de 4 años pero las autoridades solo encontraron al pequeño.

A esta hora confirman que se ha desplegado un equipo de buceo y una unidad aérea en la búsqueda de Rivera.

Hapening now: Search for possible drowning victim at Lake Piru. @VCAirUnit @fillmoresheriff on scene. SAR Dive Team and PIO on the way.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra

#NayaRivera: “This is considered to be a horrible accident” @VENTURASHERIFF tells @NBCLA. This pontoon boat is similar to the one @NayaRivera rented with her four year old son. He was found asleep on the boat, wearing a life-vest. An adult life-vest was also found on board. pic.twitter.com/12lV5U6ryD

— Robert Kovacik (@RobertNBCLA) July 9, 2020