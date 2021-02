La cantante dominicana Natti Natasha recibió el pasado jueves 18 de febrero el premio a la mejor canción del año en los Premios Lo Nuestro 2021, evento que se realizó en Miami; sin embargo, el particular vestido que usó para dichos premios llamó la atención, pues dejó al descubierto su barriga y confirmó su embarazo.

Y es que hace unos días se había especulado que la cantante -también pareja del presidente del sello discográfica Pina Records, Rafael “Raphy” Pina, y con quién se comprometió, estaría en su tercer trimestre de embarazo; pero, ya esta noticia es confirmada.

Natti Natasha publicó emotivas palabras para confirmar su embarazo

Por medio de sus redes sociales, la cantante expresó la felicidad que siente por su embarazo, pues tenía problemas para concebir: “Hoy celebro con ustedes por partida doble. El regalo de mis fanáticos del mundo y la INMENSA bendición que me ha concedido Dios de ser madre junto a un hombre que amo! Otra prueba más de que las mujeres somos unas guerreras y cuando Dios dice SI no existe nada que se interponga. La FELICIDAD que siento en mi corazón no tiene precio!!!!!”.





Asimismo, en los Premios Lo Nuestro, Natti Natasha publicó varias fotos con su atuendo y en una de las imágenes, “Raphy” Pina le besó la barriga que quedó al descubierto con un vestido blanco que a varios internautas les pareció “atrevido”.

Por el momento, se desconoce el sexo del bebé de la intérprete de famosas canciones como “Sin Pijama” y “Criminal”.

Este es el particular vestido que usó Natti Natasha para los Premios Lo Nuestro 2021: