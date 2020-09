Nancy Pazos, la periodista argentina es noticia en su país tras revelar que su mamá había fallecido por Covid-19, en la historia contada por ella misma también reveló que se negó a recibir una donación de plasma para la señora.

En palabras de Pazos, su madre se contagio de coronavirus “Sin haber salido ni un solo día desde que empezó la pandemia. Esta enfermedad culpabiliza. Y estigmatiza. Y es silenciosa (…) Mamá tenía 72 años. Y estaba bien físicamente, aunque su mente nos había dejado hacía rato”.

En ese mismo espacio pasó a explicar que los médicos que trataban a la señora le preguntaron si estaba dispuesta a aceptar que se le donara plasma, un tratamiento prometedor para superar la enfermedad- y ella se negó: “Heredé de mamá un concepto inalcanzable de ética. Fue en honor a cómo se manejó en su vida que, cuando me ofrecieron darle plasma, después de pensarlo mucho me negué. Sabiendo que es un bien escaso y que ella hubiera priorizado a los otros”.

En su país se ha entendido que fue ella quien se negó a donar, pero eso no es cierto ya que al tener tres partos se le imposibilita donar el plasma.

Acaba de morir mi mamáUna mujer que me crió empoderada fuera de época. Hacia 7meses que vivía en casa. El único consuelo es saber que sus últimos días fueron rodeada del amor de sus nietos. En febrero despedí a papá Ahora a mamá Se separaron hace 40 años pero el hilo rojo existe

Te voy a extrañar. Obvio. Mucho. Y lamento que tu vida no haya sido más feliz. Me dejaste la fuerza arrolladora para poder con todo y con todos. Porque me dijste lo mejor que puede dar una madre: sentirme lo más importante para vos en el mundo.

Gracias mamá. Hasta siempre.

— N💚ncy P💚zos (@NANCYPAZOS) September 7, 2020