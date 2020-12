Nadie le dura: Yina Calderón reveló su situación sentimental actual

Nuevamente, Yina Calderón es tendencia en sus redes sociales luego de compartir una historia donde respondió a una pregunta que le hizo un seguidor sobre su situación sentimental.

En la dinámica, la pregunta para la empresaria y cantante fue: ¿y el novio?, a lo que Calderón no vaciló en responder sobre Andrés Arévalo, quien era conocido por ser su pareja: “Terminamos. Él no es culpable, es un hombre maravilloso y yo no soy culpable, nuestros gustos y caminos no se juntan”.

Aunque no se conoce la fecha en la que terminaron, la influenciadora se ve feliz, y así lo ha dejado ver últimamente, sobre todo con la compra del carro que tanto quería.