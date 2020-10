¡Muy berraca! Andrea Guzmán contó cómo enfrentó un cáncer en pleno rodaje de Pedro el Escamoso

La actriz Andrea Guzmán, una de las más queridas por los colombianos, contó el duro momento que atravesó hace 20 años cuando se encontraba en el rodaje de la novela Pedro el Escamoso.

Andrea contó que fue gracias a una de las escenas que se dio cuenta que tenía un “bulto extraño”, por lo que decidió consultar a su médico, descubriendo que era un cáncer.

“Fue un momento difícil; muy impactante. Durante las grabaciones me encontraron un nódulo. Realmente, yo ya lo tenía, pero un día viendo una escena, me vi una bola en el cuello, que se veía super fea. Entonces, volví donde el médico y le dije: ‘Doctor, esta bola se me ve fea y yo soy actriz, necesito que me la quite’”, relató Guzmán en una entrevista.

“Me hicieron una biopsia y a la semana llegaron los resultados; tenía células cancerígenas y el médico me dijo: ‘Te tienes que operar’”, agregó.

La actriz narró que para ella fue difícil y temía perder su trabajo, sin embargo, la producción “no la dejó tirada” y la apoyó en ese momento tan duro de su vida.