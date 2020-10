VIDEO: ¡También ‘canta’! Mascota de Jhonny Rivera causó sensación en redes sociales con su gran ‘talento’

El cantante de música popular, Jhonny Rivera, mostró el gran ‘talento’ que tiene su perro ‘Max’ y dio a conocer cómo llegó a sus manos.

Y es que de acuerdo al cantante, ‘Max’ “me lo regaló una señora que no podía tenerlo en el sitio donde vivía y necesitaba que quedara en buenas manos. Me seguía en las redes y como sabe que me gustan muchos los animales, me lo regaló y es el mejor regalo que me han hecho”.

Asimismo, Rivera dice que a ‘Max’ solo le falta hablar, todo lo entiende y es muy obediente, “parece una persona, yo digo que es un cantante que reencarnó en ‘Max'”, racalca.

Luego, el cantante dice que “solamente es que escuche que yo cante y el arranca -‘a cantar'”; y así fue, Rivera empezó a cantar y ‘Max’ empezó a emitir un sonido que causó sensación y enterneció las redes sociales.

“La mayoría de mis canciones le encantan y siempre las ‘canta’ conmigo”, recalcó Rivera para el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’.

Aquí, el dúo entre Jhonny Rivera y su perro ‘Max’: