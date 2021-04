Luego de que el cantante de música vallenata hablara sobre la influencer Luisa Fernanda W en un en vivo, ella le respondió el mensaje ‘ofensivo’. Dangond dijo que Luisa “tiene acabado” al cantante de música popular Pipe Bueno, con quien la influencer tiene un hijo llamado Máximo.

“Sin palabras. A la gente se le olvida que soy un ser humano, y que de una u otra manera duele ver tanto bullying, pero bueno… que más se puede hacer. Saludos», expresó Luisa en medio de sus redes sociales.

Lea también: VIDEO: TikToker quedó mueca tras grabar un video de como se comportaba bebiendo mimosas

Estas fueron las palabras que hicieron que varios fans de Luisa Fernanda W le pidieran un poco de respeto a Dangond: “Quiero felicitar al que me maquilló ese día, joda, qué llevadera, yo jarto de empanada y me veía llevado ese día, como si me hubiera cogido a la muchacha esa que dejó a Pipe Bueno acabado… ¿Cómo es que se llama?”.

Respuesta de Luisa Fernanda W a Silvestre Dangond por burlas a su relación