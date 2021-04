El mánager de Lady Noriega, Efraín Buitrago, anunció que la artista «en este momento, se encuentra estable, hospitalizada en habitación general, pero no en UCI». Presumen que la cantante se habría contagiado luego de dar un concierto en la ciudad de Popayán el 28 de marzo.

Medios nacionales han detallado que Lady Noriega se encuentra internada y conectada a oxígeno en un hospital de Medellín. El mánager de la artista afirmó que ella «está con un internista y un neumólogo, pendientes de ella. Está luchando, se está cuidando y evolucionando de una manera muy positiva. Con la ayuda de Dios, esperamos que todo salga bien. Contrajo el virus en la ciudad de Medellín, luego del 1 de abril».

Luego de que se conociera su estado de salud ella informó en su cuenta de Instagram: «He amanecido mucho mejor, no he estado en UCI, he evolucionado gracias a Dios. Quiero aclarar que mi contagio fue después del 30 de marzo en Medellín y si bien hice una visita a Popayán, en ningún momento tuve contactos con personas o aglomeraciones con ninguna marca comercial».

Reportan mejoría en la salud de Lady Noriega: