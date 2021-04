Luego de que en redes sociales le pidieran a las autoridades investigar al colombiano conocido Dj ‘Exotic’, por presunta posesión de un animal silvestre, publicaron una foto en la que sale junto a un policía.

El hombre habría publicado a través de sus estados de Instagram a un tigrillo, pero él aseguraba que era un gato de raza ‘savannah’, el cual es una mezcla de varias razas.

La pareja sentimental de Dj ‘Exotic’ publicó un comunicado en el que dejaba claro: “El animal en cuestión no es un tigrillo, sino un gato de raza ‘savannah’ de origen estadounidense resultado de un cruce de gato doméstico y un gato salvaje africano de tamaño mediado y orejas grandes”.

Pero hace poco el dj publicó en sus estados de Instagram que el animal que había presumido en sus historias «fue identificado como una tigrillo lanudo (…) El animal no es mío, sino que me estaban ofreciendo comprarlo y lo grabé cuando el vendedor me lo estaba mostrando (SIC*)». Además le dijo a sus fans: «no compres animales silvestres como mascotas, ellos merecen estar en su hábitat natural».

En un cuenta de Instagram publicaron una foto en la que sale al parecer el dj ‘esposado’ junto a un agente de la policía.

¿Y cuándo can a sancionar a Exotic dj y a Valeriassalinas por tráfico de fauna silvestre? ¿O para ellos no aplica? @AlcaldiadeMed @PoliciaColombia pic.twitter.com/QFrSk8mt7w — La vieja amargada. (@EriitheD) April 12, 2021