La cantante vallenata Daniela Sierra contó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram el motivo por el cual no ha vuelto a hacer música. “La razón por la que dejé de hacer música fue por salud», contó entre lágrimas mientras se encontraba al parece en su casa.

De acuerdo con lo que relato en la grabación, los medicamentos que necesita para superar la enfermedad solo son suministrados desde las instalaciones de una clínica. Al parecer, la mujer debería ser internada en un hospital, pero debido a la pandemia del covid no ‘la pueden ingresar’. «En estos momentos no tengo dinero para pagarme un médico o un especialista que pueda tratar mi enfermedad. No tengo COVID, no estoy loca, no estoy haciendo show, solo estoy enferma”, recalcó la artista.

Luego de que diera a conocer su historia, Daniela Sierra manifestó que recibió ayuda de algunos profesionales, quienes le explicaron que ya no «hay más infección». La cantante también contó que de nuevo estará en casa y allí tendrá un tratamiento que la ayudará a comer y a volver a cantar pronto.