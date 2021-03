Durante una entrevista en el programa ‘Yo José Gabriel’, la cantante de música vallenata Ana del Castillo se sinceró sobre su vida cuando niña y contó detalles de cuando se fue de la casa teniendo casi 15 años.

“Si vas a estudiar y cantar, prefiero que te vayas”, recordó Ana durante el programa del Canal RCN. “Me recibe la calle (…) es muy complicado, porque al comienzo no recibí apoyo, luego ya comencé siendo corista antes de ser cantante (…) yo dormía en el suelo, pero como en una estera en un lugar de pensionados. A veces me sacaban del pensionado porque debía dos o hasta tres meses”, relató Del Castillo.

Ana del Castillo dijo que llegó un ángel a su vida, quien habría sido el que la llevó a la fama. “Rolando fue aun ángel para mí, nadie me conocía y a él me lo encontré en la iglesia y me dijo ‘tu cantas muy bonito, vamos a ver si llegas al estudio y cantas una canción’ y después me llamó y me dijo ‘fuiste seleccionada para cantar esa canción’, fue un escalón más en mi carrera”.