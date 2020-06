Murió director de Shrek

Luto en la animación, murió de director de Shrek.

El Director Kelly Asbury, quien dirigió la película Shrek 2, falleció en los Ángeles el 26 de junio a los 60 años. Una perdida para el mundo de la animación, según los estudios Dream Works y seguidores de la saga, quienes se habían habituado al humor del cineasta en las películas Los Pitufos, Gnomeo y Julieta, Sherlock Gnomes y UglyDolls entre otros.

También lamentaron la muerte de Asbury como director de Shrek, algunos directivos de Disney Studios ya que hizo parte de la versión animada de la Sirenita, Bernando y Bianca al Rescate además de la Bella y la Bestia.

Dream Works tristes con la noticia del Director de Shrek

The filmmakers, artists, storytellers and entire DreamWorks Animation Family mourn the passing of our dear friend and colleague, Kelly Asbury. His legacy and talent lives on through his work. pic.twitter.com/Jgz6venDah

Amigos en Hollywood lamenta la muerte de Asbury

Kelly rose up in the Story department, working with my current boss Henry Selick on “Nightmare Before Christmas” and “James & The Giant Peach”, as well as classic Disneys such as “Beauty & The Beast” and “Rescuers Down Under”… pic.twitter.com/12ngNE2KRK

